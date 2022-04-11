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Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

11.04.2022 12:54|ПсковКомментариев: 0

Полицейские в Пскове и области остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в областном центре утром 10 апреля у дома по улице Инженерной полицейские ехал «Фольксваген», которым управлял нетрезвый пскович 1985 года рождения.

Кроме того, в Новосокольническом районе днем 10 апреля по деревне Раменье на машине ВАЗ-2112 передвигался 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Острове 8 апреля по улице Балтийской на мотоцикле следовал 30-летний горожанин. Как выяснилось, он был «под градусом». Еще одного нетрезвого водителя на «Шкоде» 8 апреля выявили в Плюсском районе.

А в Опочке ночью 9 апреля у дома на улице Механизаторов дорожные полицейские остановили «Рено». Оказалось, что этой машиной управлял местный житель 1988 года рождения. Он тоже был в нетрезвом виде.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #ДПС #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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