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Троих нетрезвых водителей задержали псковские полицейские на Пасху

В Великих Луках и нескольких районах Псковской области дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках около 6.00 24 апреля на проспекте Гагарина сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял нетрезвый 30-летний великолучанин.

Нетрезвых водителей в тот же день выявили в Новосокольниках и Невельском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в деревне Никольское Куньинского района днем 22 апреля на автомобиле «Рено» ехал 46-летний пьяный местный житель, которого задержала полиция.

А в Псковском районе вечером 22 апреля по дороге Моглино – Ветошка на мопеде следовал 43-летний житель деревни Моглино. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что и он сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.