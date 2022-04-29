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Пьяного водителя скутера задержали полицейские в Невеле

Псковские полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках ночью 2 мая у дома на проспекте Гагарина дорожные инспекторы остановили для проверки автомашину «Пежо». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый житель Куньинского района 2001 года рождения.

В Невеле утром 3 мая на улице Гвардейской на скутере ехал 45-летний горожанин, который тоже оказался «под градусом».

А в деревне Замогилье Гдовского района 1 мая полицейские остановили автомобиль «Джили», которым управлял житель Псковского района 1979 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве добавили, что нетрезвых водителей также задержали в Острове, Порхове, Плюссе, Псковском и Великолукском районах. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.