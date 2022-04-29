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В Пскове состоялось открытие мотосезона-2022. ФОТО

В Пскове состоялось открытие мотосезона-2022, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонна мотоциклистов выстраивается у горы Соколиха. В 16.00 участники мероприятия стартуют с места сбора и проследуют до улицы Леона Поземского, далее свернут на улицу Ипподромную, затем на улицу Труда, проедут по улице Инженерной до улицы Льва Толстого, затем по улице Вокзальной, проедут по виадуку, после Крестовского шоссе выедут на Ленинградское и финишируют на поляне мотоклуба.

Напомним, последний раз мотосезон в Пскове официально открывался в 2018 году. В колонне байкеров насчитывалось порядка 400 мотоциклов.

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