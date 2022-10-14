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Нетрезвый водитель попался полицейским в Великих Луках

Водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, остановили полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 октября у дома по проезду Попова полицейские остановили для проверки автомобиль Chery. Выяснилось, что им управлял великолучанин 1971 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.