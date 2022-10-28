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Автомобиль псковских археологов застрял в грязи. ФОТО

Автомобиль сотрудников Археологического центра Псковской области застрял в грязи во время осенних полевых работ, сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

«Полевой сезон в разгаре, каждый день нас ждут новые приключения. Зачем настоящей русской женщине горящая изба, если есть застрявший в грязи "УАЗик"?» - пошутили сотрудники археологического центра, комментируя фотографии.

Напомним, 25 октября в Поганкиных палатах в Пскове торжественно открылась выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», на которой представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с Музейным кварталом.