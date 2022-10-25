Культура

Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове

Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», на которой представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с Музейным кварталом, торжественно открылась 25 октября в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева, автор и куратор выставки старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова, историки и реставраторы, которые занимались изучением клада, художники и дизайнеры, участвовавшие в создании и оформлении выставки, а также друзья и партнеры музея.

«Сегодняшняя выставка, может быть, и небольшая, но очень знаковая и для нас очень важная. Она дает возможность говорить об очень многих, глубинных вещах. Эта коллекция открыла удивительные факты, потому что за всем тем, что вы здесь видите, стоит история великого государства и очень яркие истории отдельных людей. Эта небольшая выставка – начало большого пути», – отметила в своем приветственном слове Светлана Мельникова.

Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. В составе находки, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, были обнаружены ценные вещи, являющиеся семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс. Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось не только установить хозяина уникального клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества, но и разыскать его фотографии, что оказалось совсем непросто.

«Благодаря трудам наших исследователей удалось установить личность тех, кто этот клад сокрыл и сохранил, удалось восстановить их сложную судьбу. А два дня назад у нас появилось изображение братьев Хвоинских, и теперь эта история обрела лица. Мы видим облик этих людей и узнаем множество драматичных фактов из их жизни, которые наполняют эту выставку еще большей глубиной», – отметила Эльвира Королева.

Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до ее крушения. На выставке представлены монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая II. Особое внимание уделено Петровской эпохе и денежной реформе Петра I – одному из самых удачных и значительных российских преобразований.

«Найденный клад действительно большой и необычайно разнообразный. В его основе лежит нумизматическая коллекция, однако, помимо этого, в нем было множество других интересных находок. Но самое главное – часть экспонатов действительно, без преувеличения, являются уникальными, представленными в единственном экземпляре», – поделилась Татьяна Ершова.

«Выставку «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» нельзя назвать конечной точкой в исследовании клада 2016 года. Это полноценный творческий проект, который будет расширяться и углубляться. На сегодняшний день в пространстве выставки представлена лишь 7 процентов от всех найденных "сокровищ". Сотрудникам Псковского музея-заповедника предстоит огромная работа по изучению найденных артефактов и дальнейшему внедрению их в экспозиционно-выставочные пространства», – рассказали в музее.

Выставка открыта для посещения в Поганкиных палатах с 26 октября.

Стоимость: 250 рублей за человека – полный билет, 200 рублей за человека – льготный билет, в том числе по Пушкинской карте.

Телефон для справок: +78112663311.