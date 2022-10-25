Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове

Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», на которой представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с Музейным кварталом, торжественно открылась 25 октября в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева, автор и куратор выставки старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова, историки и реставраторы, которые занимались изучением клада, художники и дизайнеры, участвовавшие в создании и оформлении выставки, а также друзья и партнеры музея.
Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. В составе находки, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, были обнаружены ценные вещи, являющиеся семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс. Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось не только установить хозяина уникального клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества, но и разыскать его фотографии, что оказалось совсем непросто.
«Благодаря трудам наших исследователей удалось установить личность тех, кто этот клад сокрыл и сохранил, удалось восстановить их сложную судьбу. А два дня назад у нас появилось изображение братьев Хвоинских, и теперь эта история обрела лица. Мы видим облик этих людей и узнаем множество драматичных фактов из их жизни, которые наполняют эту выставку еще большей глубиной», – отметила Эльвира Королева.
Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до ее крушения. На выставке представлены монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая II. Особое внимание уделено Петровской эпохе и денежной реформе Петра I – одному из самых удачных и значительных российских преобразований.
«Найденный клад действительно большой и необычайно разнообразный. В его основе лежит нумизматическая коллекция, однако, помимо этого, в нем было множество других интересных находок. Но самое главное – часть экспонатов действительно, без преувеличения, являются уникальными, представленными в единственном экземпляре», – поделилась Татьяна Ершова.
«Выставку «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» нельзя назвать конечной точкой в исследовании клада 2016 года. Это полноценный творческий проект, который будет расширяться и углубляться. На сегодняшний день в пространстве выставки представлена лишь 7 процентов от всех найденных "сокровищ". Сотрудникам Псковского музея-заповедника предстоит огромная работа по изучению найденных артефактов и дальнейшему внедрению их в экспозиционно-выставочные пространства», – рассказали в музее.
Выставка открыта для посещения в Поганкиных палатах с 26 октября.
Стоимость: 250 рублей за человека – полный билет, 200 рублей за человека – льготный билет, в том числе по Пушкинской карте.
Телефон для справок: +78112663311.