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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове начали появляться новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Но если раньше они реагировали на нарушение допустимой скорости, то теперь стали распознавать и других нарушителей - тех, кто не пристегнут, и тех, кто не пропускает пешеходов.

Как отнеслись псковичи к появлению новых камер? Смогут ли они приучить водителей соблюдать правила и стать дисциплинированнее? И, самое главное, смогут ли они добавить безопасности для всех участников дорожного движения? Во всем этом разбирались ведущие урбанистической программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.