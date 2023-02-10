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В Псковском районе мужчину по ошибке оштрафовали за управление автомашиной в нетрезвом виде

В Псковском районе мужчину оштрафовали за управление автомашиной в нетрезвом виде вместо его брата. Как сообщается в решении на сайте Псковского районного суда, 3 февраля судья Екатерина Хатулева рассмотрела соответствующую жалобу.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 37 Псковского района от 16 ноября 2022 года мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок 1 год и 6 месяцев.

Согласно представленному мировому судье протоколу, 22 октября 2022 в 5:32 в Псковском районе мужчина управлял автомашиной Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,044 мг/л выдыхаемого воздуха. Лишенный права управления в жалобе указал, что в указанных в протоколе время и месте он не находился, автомобилем не управлял, административное правонарушение не совершал. В протоколе отсутствуют его подписи.

О вынесенном постановлении водитель узнал от своего начальника, который позвонил ему и спросил, почему тот лишен водительских прав. Выяснилось, что данное административное правонарушение совершил брат заявителя, который неоднократно лишался водительских прав и назвался его данными сотрудникам УГИБДД.

После просмотра видеозаписи системы видеофиксации из патрульного автомобиля, судья Псковского районного суда пришла к выводу, что протокол об административном правонарушении составлен не в отношении оштрафованного. На видео был другой человек, в котором заявитель узнал своего брата.

Как следует из представленной видеозаписи, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, инспектором УГИБДД УМВД России по Псковской области не устанавливалась путем проверки документов, удостоверяющих личность водителя, что является нарушением положений п. 84.14, 107 приказа МВД РФ от 23 августа 2017 года № 664 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения».

Суд удовлетворил жалобу на постановление мирового судьи.