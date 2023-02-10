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Светофор не работает на площади Ленина в Пскове

Октябрьскую площадь в Пскове планируют перекрыть для движения транспорта 3 марта

Октябрьскую площадь в Пскове планируют перекрыть для движения транспорта 3 марта

АвтоМир / За рулём

Светофор не работает на площади Ленина в Пскове

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Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Фото: ООО «Псковлайн» Светофор находится в желтом мигающем режиме, регулировщика пока нет.