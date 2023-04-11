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АвтоМир / За рулём

В России появится цифровая карта аварийности на дорогах

13.04.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

В России появится цифровая карта аварийности на дорогах, на которой укажут самые авариные зоны, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, сообщили в компании-разработчике ПО, провайдере Simble.

Новое решение позволит выстраивать маршруты, учитывая объезд самых опасных зон следования. Хотя в России уже работает карта с отдельными открытыми данными о ДТП, пока все равно она имеет только данные с пострадавшими. В новой же карте должны появиться буквально все данные о каждом инциденте, в том числе на дорогах, в парках и дворах, пишет RuNews24.

Пока ведется разработка аналитической платформы, где уже агрегируют информацию по выданным страховым полисам по запросу некоторых страховщиков.

Теги: #аварийность
Источник: Псковская Лента Новостей
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