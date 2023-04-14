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Опочанин в очередной раз попался полиции пьяным за рулем

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановила полиция в Опочецком районе 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 15.00 на автотрассе Санкт-Петербург - Невель полиция остановила для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Выяснилось, что им управлял житель Опочецкого района, мужчина 1978 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в полиции.