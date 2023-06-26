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Нетрезвого водителя мопеда остановили в Пыталовском районе

Житель Пыталовского района в очередной раз попался полиции пьяным за рулем. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС утром 29 июня в деревне Линово Пыталовского района остановили для проверки ехавшего на мопеде 25-летнего жителя Пыталовского района. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Причем, ранее мужчину уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - добавили в полиции.