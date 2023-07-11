АвтоМир / За рулём

Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт

Сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Пскове можно с помощью переразметки. Такое мнение главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Эту проблему можно решить путем переразметки, в том числе, в пользу автомобилистов. На некоторых участках возможно создать развороты, регулируемые перед пешеходными переходами, либо дополнительные полосы поворота налево, не занимая общий поток в прямом направлении», – рассказал Максим Пушкин.

По его мнению, в городе часто ущемляются права пешеходов при организации дорожного движения. Так было при ремонте Ольгинского моста, когда только после критики сделали настил, по которому пешеходы могли перейти, напомнил Максим Пушкин.