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Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к ДТП, являются маневрирование перед движущимися транспортными средствами, невыполнение рекомендаций правил дорожного движения о наличии световозвращающих элементов в темное время суток, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешиваясь, сообщили в управлении Госавтоинспеции Псковской области.

Так, с 1 по 18 июня на территории области уже зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет.

«Уважаемые велосипедисты! Правила дорожного движения – это правила безопасности, их необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе и вам. Велосипед - опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы, в том числе и не совместимые с жизнью», – рассказали в ГИБДД.

Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние водители. Юные велосипедисты особенно беспечны и невнимательны. Чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет.

«Дорога - не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребёнка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении. Кроме того, позаботьтесь, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами», – добавили сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция Псковской области призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. Водителям велотехники также важно знать и строго выполнять правила дорожного движения, а также соблюдать меры собственной безопасности.