Электросамокатчикам подготовили штрафы за целый ряд правонарушений

Правоохранительные органы должны оперативно получать информацию о владельцах, скорости, местонахождении средств индивидуальной мобильности (СИМ). А штрафы за нарушения нужно повысить и ввести новые составы нарушений. Содержащий такие поправки законопроект осенью планирует вместе с коллегами внести в парламент член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. На днях на своей странице в социальной сети он провел среди подписчиков опрос, в котором почти 40% опрошенных выступили за запрет электросамокатов в городах.
Об инициативах по дальнейшему регулированию СИМ Артем Шейкин рассказал «Парламентской газете».
«Большой процент противников СИМ обусловлен ситуацией, которая складывается на большинстве улиц наших городов: тротуары перестали быть привычно безопасными для пешеходов, сейчас они больше похожи на проезжую часть для нового транспорта. В рамках первых шагов по решению проблем обеспечения безопасности как самих пользователей СИМ, так и пешеходов мною с коллегами был разработан законопроект с изменениями в КоАП. В период осенней сессии планируем внести его в Государственную Думу», - сказал он.
Законопроект определяет новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ.
В частности, планируется:
Кроме того, обсуждается ограничение скорости самокатов до 10 километров в час в общественных местах, на тротуарах; вопросы страхования потерпевших от последствий столкновения с СИМ; системы мониторинга за использованием требований законодательства; передачу данных правоохранительным органам о владельцах, скорости, местонахождении электросамокатов.
«Наш законопроект предполагает равную ответственность и ограничения как для кикшеринговых пользователей, так и для частных владельцев электросамокатов. Для отслеживания нарушений, на мой взгляд, необходимо создать единый реестр всех пользователей СИМ для их идентификации, также обеспечить каждый самокат системой передачи данных о местонахождении и скорости перемещения, все эти данные будут передаваться в городские центры организации движения. Таким образом можно будет взять под контроль исполнение требований ПДД всеми пользователями средств индивидуальной мобильности», - продолжили депутат.