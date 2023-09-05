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Электросамокатчикам подготовили штрафы за целый ряд правонарушений

Правоохранительные органы должны оперативно получать информацию о владельцах, скорости, местонахождении средств индивидуальной мобильности (СИМ). А штрафы за нарушения нужно повысить и ввести новые составы нарушений. Содержащий такие поправки законопроект осенью планирует вместе с коллегами внести в парламент член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. На днях на своей странице в социальной сети он провел среди подписчиков опрос, в котором почти 40% опрошенных выступили за запрет электросамокатов в городах.

Об инициативах по дальнейшему регулированию СИМ Артем Шейкин рассказал «Парламентской газете».

«Большой процент противников СИМ обусловлен ситуацией, которая складывается на большинстве улиц наших городов: тротуары перестали быть привычно безопасными для пешеходов, сейчас они больше похожи на проезжую часть для нового транспорта. В рамках первых шагов по решению проблем обеспечения безопасности как самих пользователей СИМ, так и пешеходов мною с коллегами был разработан законопроект с изменениями в КоАП. В период осенней сессии планируем внести его в Государственную Думу», - сказал он.

Законопроект определяет новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ.

В частности, планируется:

ввести градацию штрафов в зависимости от превышения установленного ограничения скорости от 800 рублей до 5 тысяч;

за передвижение на самокате одновременно двух и более лиц штраф будет составлять 2 тысячи рублей;

в случае если пользователь создает помехи при движении для пешеходов, штраф также планируется установить на уровне не ниже 2 тысяч рублей.

Кроме того, обсуждается ограничение скорости самокатов до 10 километров в час в общественных местах, на тротуарах; вопросы страхования потерпевших от последствий столкновения с СИМ; системы мониторинга за использованием требований законодательства; передачу данных правоохранительным органам о владельцах, скорости, местонахождении электросамокатов.

«Наш законопроект предполагает равную ответственность и ограничения как для кикшеринговых пользователей, так и для частных владельцев электросамокатов. Для отслеживания нарушений, на мой взгляд, необходимо создать единый реестр всех пользователей СИМ для их идентификации, также обеспечить каждый самокат системой передачи данных о местонахождении и скорости перемещения, все эти данные будут передаваться в городские центры организации движения. Таким образом можно будет взять под контроль исполнение требований ПДД всеми пользователями средств индивидуальной мобильности», - продолжили депутат.