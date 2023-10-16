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Дороги перекроют в двух районах Псковской области из-за подготовки к ралли

Дороги перекроют на территории Пустошкинского и Опочецкого районов 21 и 22 октября из-за тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ограничения вводятся 21 октября с 10:00 до 18:00:

на автодороге Кудка - Норкино - Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района;

на автодороге Норкино - Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района;

на автодороге Пожни - Шалахово - Столпово от деревни Тимоново до деревни Колпино.

22 октября с 10:00 до 18:00

на автодороге от деревни Колпино до деревни Пожни Пустошкинского района.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» – отметили в ведомстве.