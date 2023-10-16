Дороги перекроют в двух районах Псковской области из-за подготовки к ралли

Дороги перекроют на территории Пустошкинского и Опочецкого районов 21 и 22 октября из-за тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Ограничения вводятся 21 октября с 10:00 до 18:00:
22 октября с 10:00 до 18:00
«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» – отметили в ведомстве.