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Светофоры на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове работают в режиме желтого мигающего сигнала

Светофоры на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове работают в режиме желтого мигающего сигнала, сообщается в Telegram-канале «Псков за рулем».

В таком режиме светофоры на этом участке работают со вчерашнего дня.