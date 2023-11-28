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Продвинутое автострахование доступно псковичам

За прошедшее десятилетие Псковская область существенно укрепила свои позиции в рейтинге регионов страны по количеству личных автомобилей на душу населения. По данным Росстата, в 2010 году на 1 000 человек в регионе приходилось 222 автомобиля (37-е место), а уже в 2021 году, по статистике агентства Russian Automotive Market Research, этот показатель вырос до 376 (5-е место). В условиях увеличивающегося трафика возрастает риск возникновения нештатных ситуаций на дороге. Также никогда не стоит забывать про фактор погоды и технические неисправности, которые не зависят от других участников дорожного движения.

Классические полисы ОСАГО и КАСКО чаще всего покрывают лишь материальные последствия, наступившие в результате ДТП, при этом не охватывают ряд других сложных ситуаций. Можно ли в таком случае расширить страховую защиту, чтобы более уверенно чувствовать себя на дороге, и обязательно ли для этого обращаться в страховую компанию? О современных возможностях автострахования корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали эксперты банка ПСБ.

Попавшим в нештатную ситуацию водителям бывает сложно оперативно сориентироваться на месте, вызвать все необходимые службы и определить верный алгоритм действий. Для помощи автовладельцам в подобных случаях ПСБ разработал специальный сервис «Автопомощь». Сертификат страхования предполагает оказание не только технической, но и юридической поддержки. Специалисты разных профилей дадут устную или письменную консультацию, а при необходимости – прибудут на место происшествия.

Среди базовых услуг – консультирование в отношении действий сотрудников ГИБДД, определение суммы ущерба при ДТП по фото, помощь в организации ремонта автомобиля и подбору запчастей, эвакуация при поломке, замена поврежденных колес на запасные и ряд других опций. Расширенные пакеты включают в себя проведение независимой экспертизы ущерба при аварии и медицинскую консультацию. Как правило, автовладельцы выбирают тот или иной вариант в зависимости от стажа вождения и сложности дорожной обстановки в регионе проживания.

Важно, что услуги оказываются в отношении автомобиля, защищенного полисом ОСАГО, а значит за помощью может обратиться не только сам автовладелец, но и доверенные лица, которых он укажет при обращении в компанию. Соответственно, «Автопомощь» можно не только приобрести для себя, но и оформить в качестве подарка близкому.

Каждому водителю, оформившему пакет страхования, выдают памятку с телефоном горячей линии. По этому номеру необходимо позвонить для активации сертификата и в будущем по нему же решать возникающие вопросы. Сертификат вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты, и действует в течение одного года.

В ПСБ отметили, что оформление «Автопомощи» занимает не более 5–10 минут. Сделать это можно онлайн в интернет-банке или мобильном приложении, по телефону горячей линии: 8 (800) 50-54-97, а также лично в псковском офисе банка по адресу: улица Некрасова, дом 38/25.

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