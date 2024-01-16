Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива

Грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны. С такой инициативой в числе прочих предлагаемых мер регулирования рынка выступил президент Ассоциации автомобильного грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Представители транспортной отрасли пожаловались, что после отмены запретительной меры цена топлива в опте и рознице вернулась к росту, пишут «Известия».
В документе указано, что принятые осенью 2023 года меры по урегулированию ситуации на топливном рынке, в том числе запрет на экспорт нефтепродуктов до полного насыщения российских потребителей, были временными и не принесли результатов в долгосрочной перспективе.
«После снятия кабмином в октябре ограничений на экспорт дизеля, цены снова стали расти […] Отечественным нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за границу, нежели внутри России», — говорится в письме.
Правительство 21 сентября сообщило о решении ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него. Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции. Позднее на фоне улучшения ситуации на российском топливном рынке правительство отменило временный запрет на экспорт бензина, а 22 ноября — на экспорт летнего дизеля.