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Движение большегрузов по дорогам общего пользования ограничат в Пскове

Движение транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси ТС и полной массой более 8 тон ограничат по дорогам в Пскове с 18 марта по 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ограничение движения вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период», - отметили в администрации.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также на транспортные средства, используемые для оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

на движение и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспортных средств, задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

на транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования «Город Псков»;

на движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской

Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, транспортных средств органов федеральной

службы безопасности, специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, на иные транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

на транспортные средства, обеспечивающие эксплуатацию магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередач, а также обслуживание сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков».

В период действия временных ограничений движение по автомобильным дорогам транспортных средств, общая масса или осевые нагрузки которых превышают значения предельно допустимой массы или предельно допустимых осевых нагрузок, будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.