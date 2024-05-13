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Штрафы на 150 млн рублей выписали водителям в Псковской области с начала года

Штрафы более чем на 150 млн рублей выписали водителям в Псковской области за четыре месяца 2024 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Не нужно нарушать Правила дорожного движения, и не будет штрафов, - отметил Сергей Иванчук. По его словам, за четыре месяца в регионе вынесли 250 тысяч постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму свыше 150 млн рублей.

За этот же период взыскано более 70 млн рублей с учетом 50% скидки.

Гость студии также рассказал, что в Псковской области ранее был злостный нарушитель, который нахватал 120 штрафов за нарушение скоростного режима. С ним провели профилактическую работу, штрафы мужчина оплатил.