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Бензин Аи-92 на бирже подорожал за неделю на 5,5%

Стоимость бензина марки «Регуляр-92» на биржевых торгах выросла за неделю на 5,5%, а бензина марки «Премиум-95» - на 7%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 поднялась за неделю на 5,5%, до 55,413 тыс. руб. за тонну. При этом в пятницу его стоимость впервые за неделю снизилась - на 1,9%. Бензин Аи-95 подорожал за торговую неделю на 7%, до 67,848 тыс. руб. за тонну, что является максимальной ценой с начала года, пишет ТАСС.

Стоимость летнего дизельного топлива подросла на 0,6%, до 60,196 тыс. руб. за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 2%, до 77,163 тыс. руб. за тонну, а цена топочного мазута выросла на 2,9%, до 29,652 тыс. руб. за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась за неделю на 14%, до 25,825 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена тонны этого вида топлива выросла на 25%, до 22,093 тыс. руб.

20 мая правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. На прошлой неделе разрешение было продлено до 31 июля.