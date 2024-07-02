АвтоМир / За рулём

Нетрезвых водителей Volkswagen и ВАЗ остановили на псковских дорогах

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Невельском и Палкинском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Палкинском районе вечером 22 июля по дороге Изборск - Палкино - Остров на автомобиле Volkswagen следовал местный житель 1960 года рождения. Выяснилось, что он был «под градусом».

А в Невельском районе на дороге ночью 23 июля полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-21093. Оказалось, что этой машиной управлял 48-летний житель Невельского района, который тоже находился в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.