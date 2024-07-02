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Нетрезвых водителей ГАЗа и ВАЗа остановили псковские полицейские

Пьяных водителей-рецидивистов поймали полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: архив ПЛН

Дорожные полицейские остановили автомобиль «ГАЗ 3110» ночью 4 августа на улице Шоссейной в Новосокольниках. За рулем машины находился нетрезвый местный житель 2001 года рождения. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Правоохранители изъяли транспортное средство.

Еще одного нарушителя сотрудники Госавтоинспекции задержали на 3 километре автодороги Горивицы - Семенкино на территории Бежаницкого района днем 3 августа. 38-летний мужчина с признаками опьянения управлял автомобилем «ВАЗ-21150». Он также был ранее судим.

По данным фактам проводятся проверки.