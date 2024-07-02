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АвтоМир / За рулём

В Пскове утвердили внешний вид автомобилей для фиксации нарушений ПДД

04.09.2024 14:29|ПсковКомментариев: 0

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области утвердил внешний вид автомобилей, которые будут фиксировать нарушение правил дорожного движения в регионе. Данная информация опубликована на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Изображение от freepik

Основной цвет наружной поверхности транспортного средства, оборудованного мобильным средством фиксации, должен быть белым.

На наружные поверхности транспортного средства наносится контрастным цветом изображение дорожного знака 6.22. «Фотовидеофиксация» и текст «Контроль нарушений ПДД».

Изображение и текст наносятся на наружные поверхности транспортного средства, оборудованного мобильным средством фиксации, со всех сторон, с учетом его конструктивных особенностей. Размер изображения и текста определяют с учетом формы и конфигурации указанных поверхностей таким образом, чтобы изображение и текст занимали не менее 30% доступной поверхности.

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Теги: #пдд #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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