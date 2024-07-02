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Депутаты «Единой России» помогли обустроить парковку около школы №13 в Великих Луках

По просьбам родителей учеников великолукской школы №13 на улице Пескарева появилась новая автомобильная парковка. Территория обустроена в рамках реализации инициативного проекта, вошедшего в народную программу партии «Единая Россия», и предназначена для обеспечения безопасной и удобной доставки детей в близлежащую школу №13, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

Строительные работы по обустройству парковочной зоны были выполнены в августе. А 3 сентября на объекте прошла общественная приемка. В ней приняли участие члены фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе, заместитель главы Великих Лук, депутат по избирательному округу №12 Сергей Агарев, а также депутат от округа №13, директор школы №13 Елена Чернозубова.

Как рассказал Сергей Агарев, обращения горожан, особенно родителей учеников школы №13, которые привозили детей в образовательное учреждение на личном транспорте, поступали неоднократно. В них великолучане просили увеличить количество парковочных мест.

Сергей Агарев вместе с директором 13-й школы, также депутатом Великолукской городской Думы Еленой Чернозубовой обратились с соответствующей просьбой в администрацию города. В результате к началу нового учебного года около школы №13 появилась долгожданная парковка.

Парковочное пространство обнесено бордюрным камнем, имеет асфальтовое покрытие, нанесена разметка. Обозначены и обязательные парковочные места для лиц с ограниченными возможностями. Работы выполнены качественно и в срок.

Школа №13 расположена внутри густонаселенного микрорайона. Поэтому Елена Чернозубова обратилась к жителям близлежащих домов с просьбой помнить, что обустроенная парковка – это не круглосуточная стоянка для их автотранспорта, и пользоваться ей нужно так, чтобы утром и в течение дня не создавать помех родителям тех детей, которые учатся в школе №13.

Напомним, ранее администрация города Великие Луки обратилась с просьбой к местным жителям не занимать парковку, предназначенную для нужд школы