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Псковичу ограничили свободу за езду с поддельными водительскими правами

Псковича приговорили к ограничению свободы за езду с поддельными водительскими правами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установили, что мужчина нашел в интернете сайт с предложением быстрого получения водительского удостоверения. Он заинтересовался предложением, так как самостоятельно сдать экзамены по вождению не получалось.

Пскович перевёл продавцу 30 000 рублей, на следующий день встретился с ним и получил водительское удостоверение на своё имя, которым он активно пользовался.

В зале судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, окончательно назначил ему наказание в виде ограничения свободы.