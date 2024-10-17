АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя автомобиля Nissan остановили в Великих Луках

Нерезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили на дорогах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках утром 19 октября у дома на улице Мелиораторов дорожные полицейские остановили для проверки Lada Priora. Выяснилось, что этой автомашиной управлял великолучанин 1996 года рождения. Он был «под градусом». Также в южной столице региона ночью 21 октября по улице Сопецкой на автомобиле Nissan ехал нетрезвый горожанин 1996 года рождения, который тоже находился в нетрезвом виде.

В Новоржеве ночью 19 октября на улице Володарского полицейские остановили для проверки «Газель», которой управлял 50-летний житель Новоржевского района, находившийся в нетрезвом состоянии. В Пыталово вечером 19 октября по улице Горького на автомашине Audi следовал 43-летний нетрезвый местный житель.

Полицейские также выявили нетрезвых водителей в Порхове и Великолукском районе. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.