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Сотрудникам псковского СИЗО напомнили правила безопасности дорожного движения зимой

В следственном изоляторе города Пскова состоялась встреча с представителем ГИБДД. Мероприятие было организовано в рамках межведомственного взаимодействия и направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди сотрудников учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Фёдорова выступила перед собравшимися с докладом о состоянии аварийности на территории Псковской области, основных причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий. Она призвала коллег соблюдать дистанцию и скоростной режим в зимний период, а также следовать правилам дорожного движения при движении пешком.

В завершение встречи представитель дорожной полиции ответила на вопросы сотрудников СИЗО-1 и пожелала всем участникам дорожного движения соблюдать установленные правила, быть внимательными и дисциплинированными водителями и пассажирами.