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Нетрезвого водителя за рулем Opel остановили в Порховском округе

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Порховском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 ноября на дороге Порхов – Успенье в Порховском округе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Opel.

Выяснилось, что этой машиной управлял мужчина 1962 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.