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Проект кругового движения на улице Яна Райниса планируют разработать в 2025 году

Вопрос по предоставлению парковочного места жителю дома №1 на улице Яна Райниса в Пскове отложен до 2025 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Житель дома № 1 по улице Яна Райниса обратился от имени местных жителей в городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, сейчас жильцы домов не имеют возможности въехать на свои земельные участки. Предлагается возможность изменения дорожной разметки: убрать сплошную линию с левой части пути движения и сделать места для остановки транспортных средств по правой стороне. В данный момент пскович паркуется на островке безопасности.

«Мы много дорог сделали, много тротуаров. Теперь там автомобили паркуются. Частные дома не подразумевают парковку вне участка», - отметил глава города Пскова Борис Елкин.

В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации по организации кругового движения в этом районе. Исходя из этого вопрос отложен.

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