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Водитель Kia воплотил новый вариант поворота налево на перекрестке Рижского проспекта и Юбилейной. ВИДЕО

Водитель Kia Sportage воплотил новый вариант поворота налево на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 25 декабря. Об опасном маневре рассказала читатель Telegram-канала «Псков. За рулем».

«У060ВК60 Kia Sportage примерно в 14.32-14.33. Ты испугал пол перекрёстка Рижский / Юбилейная. Когда горела стрелка и все активно поворачивали, ты вылетел из полосы, которая идёт вперёд, и полетел вперед в машин, которые поворачивают. Там все резко по тормозам, так как ты летел всем в бочину», - говорится в сообщении.

Опасный маневр зафиксировала видеокамера Pskovline 25 декабря в 14.33. Водитель серебристого автомобиля движется по улице Юбилейной со стороны улицы Майора Доставалова, въезжает на перекресток с Рижским проспектом под запрещающий сигнал светофора из полосы, предназначенной для движения в прямом направлении. В последний момент поворачивает налево вместе с потоком автомобилей.