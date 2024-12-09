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Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году

Автомобилисты, чьи водительские права истекли в 2022 году, должны срочно получить новое удостоверение в 2025 году. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых "корочек". Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — сказал эксперт.

Хаминский добавил, что в случае обращения в ГИБДД россияне смогут получить новые права уже в день своего обращения. При этом срок оказания услуги в МФЦ может занять до девяти дней, отметил юрист.

Глава центра напомнил, что за езду с водительским удостоверением, чей срок действия истек, предусмотрены штрафы. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Согласно постановлениям правительства, действие национальных водительских удостоверений продлевается на три года, напомнил юрист. Он объяснил, что водители, у которых срок действия прав истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, могут пользоваться ими еще три года. Такой же механизм правительство предложило и для владельцев документов, чей срок истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го. Тем не менее водители часто путаются в порядке реализации распоряжений и ошибочно думают, что срок действия удостоверений продлен в два приема на шесть лет.