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Последствия ночного ДТП устраняют на улице Труда в Пскове

Последствия ночного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого была сбита опора освещения, устраняют на улице Труда в Пскове 28 января, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, ДТП произошло в 00.36 на улице Труда у дома 67.

Молодой человек 2005 года рождения на Audi-100 двигался по улице Труда. При проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенной дороги выехал автомобиль Lada Priora под управлением молодого человека 2002 года рождения и не предоставил преимущество. Пытаясь избежать столкновения, водитель Audi не справился с управлением, наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками.

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В результате пассажир Audi попал в реанимацию.