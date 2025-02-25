АвтоМир / За рулём

Audi на иностранный номерах эвакуировали в Печорах. ВИДЕО

Audi А-6 с иностранными государственными знаками остановили и эвакуировали в Печорах 26 февраля из-за нетрезвого водителя за рулем, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Видео: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

В 14:55 по адресу: город Печоры, улица Псковская, 13 сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы выявили водителя, который управлял автомобилем Audi А-6 с иностранными государственными знаками в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составлен административный материал по части 1 статье 12.8 КоАП РФ.

Также в ходе проверки водителя по базе данных установлены административные правонарушения в части неуплаты административного штрафа. В отношении водителя вынесены постановления по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Транспортное средство задержали и поместили на спецстоянку.