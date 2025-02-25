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Суд оставил в силе приговор островичу о лишении прав на 2 года

Островский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу двух адвокатов в интересах жителя Островского района, привлеченного к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка №22 в Островском районе местного жителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

По данной статье ему назначили административный штраф в размере 30 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы доводы защитников о том, что правонарушитель не управлял транспортным средством, а также не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования и о допущенных сотрудником полиции и мировым судьей нарушениях при производстве по делу об административном правонарушении, судья районного суда признал несостоятельными.

Решение мирового судьи судебного участка №22 Островского района оставили без изменений, а жалобу без удовлетворения.