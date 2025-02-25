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Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, оставили в Новосокольническом районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 8 марта в Новосокольническом районе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что за рулем был житель Великих Лук, мужчина 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.