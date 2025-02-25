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Сбер: Жители СЗФО с начала года берут автокредиты на 75% чаще, чем годом ранее

За январь-февраль 2025 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал на 75% больше кредитов на покупку автомобилей, чем за этот же период в прошлом году. При этом объём кредитования вырос более чем в два раза: всего в СЗФО автолюбители и автомобилисты оформили в Сбере такие кредиты более чем на 1 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Основной рост пришёлся на Санкт-Петербург. Жители Северной столицы кредитовались в 4,5 раза чаще и взяли за два месяца текущего года в пять раз больше денежных средств на покупку автомобилей, чем в январе-феврале 2024 года.

Автокредит от Сбербанка доступен для покупки как нового автомобиля, так и машины с пробегом. Процесс кредитования максимально прост – для этого не нужны КАСКО и первоначальный взнос.

Получить кредит на покупку автомобиля можно в любом офисе Сбера. Для этого достаточно обратиться в удобное клиенту отделение банка с паспортом и водительским удостоверением. После получения кредита на карту у клиента будет 30 дней на то, чтобы выбрать авто и предоставить в банк документы по этому автомобилю для оформления залога. Также получить кредит можно через приложение Сбербанк Онлайн. Более того, сразу же, в офисе Сбера, либо самостоятельно в приложении, можно оформить и страховой полис.

Оцените свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте банка.

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