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Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя

Водителя 1999 года рождения остановили на улице Победы в Печорах 8 мая в 15:50 за нетрезвую езду на автомобиле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

На водителя составлен административный материал по части 1 статье 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать ПДД РФ.

«Уважаемые водители, ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения! Зачастую именно по вине пьяных водителей происходят дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к серьезным последствиям, в том числе и гибели людей», - подчеркнули сотрудники.