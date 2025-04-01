Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя

Водителя 1999 года рождения остановили на улице Победы в Печорах 8 мая в 15:50 за нетрезвую езду на автомобиле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».
Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»
На водителя составлен административный материал по части 1 статье 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать ПДД РФ.
«Уважаемые водители, ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения! Зачастую именно по вине пьяных водителей происходят дорожно-транспортные происшествия, которые приводят к серьезным последствиям, в том числе и гибели людей», - подчеркнули сотрудники.