АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о локализации такси

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 1 марта в Российской Федерации начнет действовать закон, по которому в такси смогут работать автомобили, которые были собраны на территории страны. Как это скажется на стоимости услуг? Будут ли считаться собранными на территории РФ вернувшиеся заграничные бренды? Стоит ли административным ресурсам также пересесть на отечественные авто?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Трансляция завершена