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АвтоМир / За рулём

На рынке стало больше поддельных автозапчастей и жидкостей — эксперты

05.06.2025 10:07|ПсковКомментариев: 0

За три года доля контрафактной продукции в сегменте автозапчастей и автомобильных технических жидкостей выросла более чем на З0%. Об этом рассказали в компании TKM International Consulting, которая оказывает услуги в области защиты прав интеллектуальной собственности. Эксперты говорят об «океане» поддельных запчастей и предупреждают о контрафактном машинном масле.

С 2022 года число контрафакта и фальсифицированной продукции на авторынке растет с каждым годом и в настоящее время значительно превышает показатели досанкционного периода, рассказал «Известиям» директор по развитию TKM International Consulting Александр Ковин. За три года сотрудники компании изъяли более полумиллиона контрафактных автокомпонентов. Если в 2022-м их было выявлено 130 тыс., в 2023-м — 180 тыс., в 2024-м — уже 190 тыс. Таким образом, рост за три года составил 37,5%.

За этот период сотрудники компании заблокировали более 4 тыс. публикаций на маркетплейсах, более 100 тыс. объявлений в соцсетях, закрыли более 20 сайтов, распространяющих контрафактные запчасти, масла и автомобильные жидкости. По всем правонарушениям получены возмещения и компенсации ущерба правообладателям в суде, отметил Александр Ковин.

«К сожалению, подделывают огромное количество запчастей, среди которых наиболее часто мы выявляем контрафактные моторные масла, свечи зажигания, фильтры, детали тормозной системы и другие виды автокомпонентов. Это во многом обусловлено приостановкой сотрудничества некоторых иностранных правообладателей с Россией», — отметил он. По его словам, контрафакт стал поступать в Россию альтернативными путями, также активизировалось его нелегальное производство.

Эксперт Роман Гуляев видит тенденцию к увеличению контрафакта по маслам, жидкостям и запчастям.

«Запчасти стали ввозить из Китая. Являются ли они оригинальными или контрафактом, никто не знает. Бороться должны правообладатели, а понятно, что сейчас тому же «Фольксвагену» не до борьбы», — отметил он.

Директор департамента запасных частей и корпоративных закупок «Рольф» Екатерина Невская рассказала, что при закупках запасных частей компания сталкивается с контрафактными автокомпонентами во всех группах товаров.

«Чаще всего подделывают масло, свечи зажигания, реже — фильтры, элементы подвески и рулевого управления. На техжидкости приходится самая большая доля контрафакта. Фильтры гораздо реже встречаются в этом списке, так как на рынке есть большое количество аналогов в разных ценовых сегментах. Элементы подвески — дорогие запчасти, потребитель анализирует цену и может, сэкономив, купить подделку», — предупреждает Екатерина Невская.

Она рассказала, что в компании действует жесткая проверка каждого поставщика запчастей и услуг. Контрагента детально проверяют служба безопасности и финансовые подразделения.

Кроме того, продукцию тщательно проверяют при приемке под камерами опытные сотрудники склада. Найденные некачественные товары возвращаются поставщику, при повторных поставках контрафакта сотрудничество с поставщиком прекращается, пишут «Известия».

Совместное исследование сети автосервисов Fit Service и Gruzdev-Analyze по итогам 2024 года показало, что 37% автомехаников и других профессионалов отрасли сталкивались с подделками в своей работе. Самой частой категорией поддельного товара они называли масла и ГСМ (54%), на втором месте различные фильтры (35%), далее идут свечи зажигания (33%) и некачественные детали подвески и рулевого управления (19%).

«Для организации такого нечестного бизнеса важны две составляющие: простота кустарного производства товара и высокий спрос. Смазочные материалы и запчасти-расходники отвечают таким требованиям. Автовладельцы стабильно покупают масла и фильтры, они меняются при каждом обязательном ТО. К тому же развитие и доступность онлайн-платформ для продажи товаров также повлияли на рост подделок. Но после запрета оборота немаркированной продукции организовать такие схемы будет значительно сложнее, — рассказала «Известиям» директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Ранее директор производства ГК Forsage Алексей Павлович рассказал, что доля поддельного масла по экспертной оценке сегодня превышает 50%. При этом даже крупные потребители всё чаще затрудняются отличить оригинальный продукт от копии.

«Последствия использования подделок редко проявляются моментально. Для частного водителя это может обернуться внеплановым ремонтом. А для владельцев автопарков, агропредприятий и логистических компаний — значительными затратами на обслуживание, простоем техники и снижением ресурса оборудования. При этом страдает и репутация: если возникает проблема, клиент, как правило, обвиняет производителя», — предупредил он.

Автовладельцам сейчас стоит быть особенно внимательными при покупке техжидкостей, отмечает Татьяна Овчинникова.

«В России введена обязательная маркировка моторных масел и других техжидкостей, но проект разворачивается постепенно. Сейчас на складах официальных продавцов и тех, кто «колдует» с подделками, еще много товара, который можно не маркировать до 1 сентября 2025 года. Очевидно, что сейчас и «белые» и «черные» продавцы будут стремиться как можно быстрее распродать остатки. Поэтому вероятен и рост числа подделок, и резкое снижение цен как на качественный товар, так и на фальсификат. Так, снижение средних цен на смазочные материалы мы уже отмечаем», — рассказала она.

Контрафактные запчасти, масла и автомобильные жидкости распространяются повсюду: в «физических» точках продаж, в интернете, на станциях техобслуживания. На одной полке может быть представлен и оригинал, и подделка под одним и тем же товарным знаком, отмечает Александр Ковин.

«Высокая доля контрафакта представлена на маркетплейсах, также существует вероятность столкнуться с подделкой, покупая автодетали в сообществах через соцсети. Чаще всего недобросовестные селлеры используют оригинальные фото, скопированные с карточек правообладателя, поэтому покупатель замечает признаки контрафактности только при получении или после ввода товара в эксплуатацию», — предупредил Александр Ковин. Он рассказал, что TKM для выявления подделок использует специально разработанную программу с применением технологий искусственного интеллекта. Она анализирует текстовые и визуальные данные, информацию о продавцах, идентифицирует и объединяет подделки по признакам.

При покупке эксперт рекомендует обращать внимание на упаковку — у контрафакта зачастую она некачественная, с ошибками в написании, размытыми изображениями или низким качеством печати. Если у покупателя есть доступ к оригинальному продукту, полезно будет сравнить его с новым товаром. Контрафакт часто изготавливается из более дешевых материалов, отличается текстурой, запахом. Признаком подделки может быть цена значительно ниже рыночной.

Многие бренды имеют уникальные серийные номера, также коды и товар можно проверить на официальном сайте производителя. Кроме того, стоит изучить репутацию продавца, убедиться в наличии у него необходимых лицензий и сертификатов.

Роман Гуляев советует приобретать запчасти в автосервисе, где их ставят с гарантией. При обслуживании на крупной сертифицированной СТО клиент защищен двумя фильтрами, утверждает Татьяна Овчинникова.

«Во-первых, крупные сети сотрудничают только с крупнейшими дистрибьюторами техжидкостей и запчастей, у которых есть собственные программы защиты от подделок. Во-вторых, сами автосервисы строго оценивают товары при приемке, проверяют весь пакет документов», — отмечает она.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин называет данные TKM каплей в море.

«Этот всё равно, что пытаться по молекулам вычерпать море. Мы плещемся в океане подделок, и контроля в данном случае не возникает никакого», — отметил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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