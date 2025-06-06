В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто

В Минпромторге считают необходимым распространить утильсбор на ввозимые физлицами в РФ автомобили с моторами мощностью 160 л.с. и выше. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов.
По словам главы Минпромторга, эта мера позволит привлечь дополнительные источники средств, которые будут направляться на меры поддержки продаж автомобилей.
В настоящее время физлица, ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, уплачивают льготные коэффициенты при расчете утильсбора.
По словам главы Минпромторга, речь идет о десятках миллиардов рублей, пишет ТАСС.
«Разные мы оценки делали — от 40 до 60 млрд рублей. <...> не все из них поступают в наше распоряжение, а часть передается в Министерство финансов на иные цели», — пояснил Алиханов.