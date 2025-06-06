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На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки

На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки, а также со стороны Псковской областной филармонии налево отдельная секция, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Напомним, в Пскове продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.

Также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.