ФАС обсуждает вероятность увеличения стоимости техобслуживания автомобилей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru — в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС «О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22».

«Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже 1363 рублей, М2 — 1977 рублей, М3 — 2389 рублей, N1 — 1264 рублей, N2 — 2304 рублей и так далее, пишет РИА Новости.

Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.

Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.