Верховный суд разъяснил, когда за езду на электросамокате могут лишить прав

Верховный суд РФ подтвердил, что для управления электросамокатами с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимы водительские права. В случае вождения в состоянии опьянения владельцев таких транспортных средств могут лишать права управления, об этом сказано в тексте решения суда.

«Нижестоящие суды правомерно квалифицировали действия гражданина как управление транспортным средством в нетрезвом виде. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, назначив штраф 30 тыс. рублей и лишив водительских прав на 1 год 10 месяцев», - говорится в постановлении Верховного суда РФ.

Как установлено, мужчина из Воронежа управлял электросамокатом мощностью 0,6 кВт, он по своим характеристикам приравнивается к мопеду. Верховный суд подчеркнул, что для управления подобными средствами передвижения требуется наличие водительских прав категории «М».

В постановлении так же указано, что внесенные ранее изменения в правила дорожного движения, определяющие электросамокаты как средства индивидуальной мобильности, не влияют на квалификацию подобных нарушений: если мощность двигателя превышает 0,25 кВт, электросамокат приравнивается к мопеду, а значит, применяются те же нормы, что и к иным транспортным средствам этой категории, пишет ТАСС.