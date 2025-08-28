АвтоМир / За рулём

Половина автосервисов отказывает в ремонте авто с запчастями клиентов

Около 50% станций техобслуживания (СТО) отказываются от работы с чужими запчастями, если они вызывают сомнения в качестве, рассказал эксперт Союза автосервисов, директор СТО «Рейканен» Дмитрий Деньшов. Декларируют полный отказ от чужих запчастей на рынке около 20% станций техобслуживания.

Причина в том, что с 2025 года наблюдается всплеск продаж автозапчастей и расходных материалов для обслуживания машин на онлайн-площадках. По данным сети станций техобслуживания СТО Eurorepar, порядка 30% клиентов теперь приходят к мастерам со своими комплектующими и расходниками. Однако большой процент брака среди принесенных деталей и риск последующих поломок вынуждает мастеров отказывать клиентам в ремонте, пишут «Известия».

«За первые три месяца 2025 года доля поддельных или некачественных комплектующих, таких как тормозные диски, колодки, фильтры, технические жидкости, выросла до 20%. Рост особенно заметен на неспециализированных онлайн-площадках», — рассказал директор по маркетингу информационно-торговой платформы Emex Иларион Демчиков.