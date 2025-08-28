АвтоМир / За рулём

Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 17 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 47-45 километров ограничение скорости движения на Санкт-Петербург будет действовать по правой полосе с 8:00 до 17:00, ремонт шумозащитных экранов.

На 34-32 километрах ограничение скорости движения на Санкт-Петербург по правой полосе будет действовать с 8:00 до 17:00. На участке будет проводиться ремонт скоростных барьерных ограждений.

На участках 79-82 и 158-179 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления на правой полосе (+обочина) с 8:00 до 17:00. Будет проводиться скашивание травы на обочинах и откосах механическим способом.

На участке 138-158 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления на правой полосе с 8:00 до 17:00. Будет проводиться ямочный ремонт.

На 111-159 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления на правой полосе с 8:00 до 17:00. На участке будет проводиться механическая очистка проезжей части.

На участке 112-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления на правое полосе (+обочина) с 8:00 до 17:00. Будет производиться планировка обочин.