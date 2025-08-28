АвтоМир / За рулём

Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС

Цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей находятся на особом контроле управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом во время пресс-конференции сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, цены на автомобильный бензин и дизельное топливо находятся на особом контроле. Управление ежедневно осуществляет мониторинг динамики изменения цен на АЗС, фиксируется каждое изменение стоимости, запрашиваются экономические обоснования», — сказала Ирина Белоконь.

По ее словам, еженедельно в разрезе федеральных округов проводятся ведомственные совещания по мониторингу ценообразования на автомобильное топливо.

«В настоящее время фактов необоснованного увеличения стоимости не зафиксировано», — заключила Ирина Белоконь.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС.