Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС

Цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей находятся на особом контроле управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом во время пресс-конференции сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По ее словам, еженедельно в разрезе федеральных округов проводятся ведомственные совещания по мониторингу ценообразования на автомобильное топливо.
«В настоящее время фактов необоснованного увеличения стоимости не зафиксировано», — заключила Ирина Белоконь.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС.