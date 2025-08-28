АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: Есть ли будущее у российского автопрома?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли будущее у российского автопрома? Много ли желающих пересесть на автомобили российских марок?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На прошлой неделе многих взволновала новость о том, что с 1 ноября 2025 года в России планируют увеличить утилизационный сбор на импортные легковые автомобили. Базовая ставка сбора будет формироваться на основании объёма двигателя: чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины. Из-за чего в обществе появились вопросы: смогут ли граждане приобрести себе новую машину? Если у автомобиля мощность превышает 160 лошадиных сил, то при ее покупке ты доплачиваешь порядка 750 тысяч, в частности, речь идет о покупке того же «китайца». Отечественному автопрому пока удается этих наценок избегать, большая часть автомобилей выпускается с «придушенными» движками, соответственно, по стоимости такие мощности обходятся достаточно бюджетно.

Всё это наталкивает на мысль: не пора ли пересмотреть свое отношение к российскому автопрому? Видимо, в этом и был замысел властей — стимулировать покупку российских автомобилей. Чтобы импортные и мощные не брали, а приобретали нашу «скрепную» Lada Granta со скромным количеством лошадиных сил, без кондиционера - и на ней ездили. Не секрет, что сегодня российские автопроизводители испытывают серьезные трудности, многие заводы переходят на четырехдневную неделю в связи с отсутствием спроса на их автомобили.

Параллельно с этим, как способ реанимировать российский автопром, Госдума уже приняла закон, по которому с 2026 года таксистам запретят возить пассажиров на иномарках, если они не собраны в России. И это не рекомендация, а обязательное требование. Не обернутся ли благие намерения по поддержке отечественного автопрома печальными последствиями для такси и тех автолюбителей, которые планируют приобрести новую иномарку? Скорее всего, возросшие затраты владельцы таксопарков переложат на плечи потребителя. Поднимут ли российские производители вслед за возросшей за счет утильсбора ценой на иномарки цены и на свои автомобили? Не уйдут ли таксисты в тень? Есть ли будущее у российского автопрома? Много ли желающих пересесть на автомобили российских марок? Как помочь российским автопроизводителям? Какого мнения по данным вопросам придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин считает, что будущее российского автопрома будет тяжелым. Относительно увеличения утильсбора, Юрий Сорокин надеется, что такой закон не будет принят.

«Вероятно, будут предприняты меры по увеличению утилизационного сбора, но хочется надеяться, что цифры будут не такие значительные, как предсказывают блогеры и журналисты. Правительство нашим гражданам - не враг, оно управляет страной, и, вероятно, примет взвешенное решение. думаю, что будущее отечественного автопрома будет непростым. Потому что для того, чтобы отечественные автомобили стали безальтернативным выбором для покупателей, нужно закрыть границы и не пускать импортные автомобили. Вот тогда-то мы все будем записываться в очередь, вносить аванс и ждать, когда дойдет очередь до нашей машины. Весь рынок уже поделен, и известны его производители. Китай делает огромное количество машин и предлагает совместные проекты по строительству новых заводов и реанимированию тех, которые работали ранее, чтобы они работали лучше. Например, московский завод "Москвич", Горьковский автозавод и другие, пытаются строить новые заводы и, вероятно, будут продолжать это делать, поскольку мы находимся в этапе плотного экономического взаимодействия с Китаем».

Зачастую, когда речь идет о российских автомобилях, принято вспоминать Lada и «Москвич», но экс-генеральный директор ЗАО «Авто-Русь», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов сообщил, что в России есть достаточно сборочных заводов, на которых уже собирают машины китайских брендов. По его мнению, идея с увеличением утильсбора на импортные машины хороша только в том случае, если это будет мерой поддержки всей машиностроительной отрасли, а не одного конкретного завода, которому нужна помощь. Также депутат поделился мнением о том, в каком случае российская промышленность будет процветать.

«На мой взгляд, производство автомобилей иностранных брендов налажено в России. Это не просто сборка, а более детальная проработка, включая кузовные работы и завод двигателей. Это поддержка российского автопрома с новыми рабочими местами, налогами и заводами. Я поддерживаю это. А если мы просто выделим один завод, который надо почему-то за уши вытянуть, потому что сегодняшний потребитель не признает их продукцию столь надежной, это неэффективная мера, это никак не сподвигнет производителя работать над качеством продукта, думать о его совершенствовании и улучшении. Поэтому если линейка, которую предоставит Минпромторг, широкая, то я, в принципе, поддерживаю. Надо рассмотреть, какое количество автомобилей и каких брендов сегодня производят на территории Российской Федерации. Конечно, хотелось более локальное участие этих производств в субъектах, чтобы мы делали и пластик, и сидения, и двигатели, чтобы все это делалось на территории России, а не просто это была крупноузловая сборка. Если на это будет сделан упор, то мы можем говорить о промышленности, о развитии, о конкуренции, что немаловажно».

По мнению директора холдинга NPN и основателя первого частного таксопарка в Пскове Игоря Савицкого, идея об увеличении утильсбора на импортные машины бредовая. Он считает, что ничего хорошего для нашего уровня жизни такое решение не принесет, более того, это может привести к ухудшению безопасности на дорогах. Игорь Савицкий рассказал, почему считает, что у российского автопрома будущее есть, но не радужное.

«Налог на бензин, налог на дороги во всех цивилизованных странах включены в один налог - на топливо. Потребляешь топливо и, соответственно, платишь автотранспортные налоги и утильсбор, между прочим. Отношусь к этому (к планам увеличить утилизационный сбор на импортные легковые автомобили - ред.) резко отрицательно, это просто еще один налог. Это ни к какому автопрому отношения не имеет. Просто государство облагает нас еще одним налогом. У нас и так машины очень недешевые и по цене, и по соотношению цены к заработной плате наших людей. А так как у нас общественный транспорт не сильно развит, машины россиянам очень нужны. Это, я считаю, очень плохая инициатива во всех отношениях. По продажам машин будут проблемы, которые будут упираться в цену автомобиля. Все это приведет к устареванию автопарка Российской Федерации. Люди будут покупать подержанные машины, выжимать всё, ездить на них, что называется, до конца. Это ухудшит безопасность на дорогах, безопасность эксплуатации транспортного средства. Это очень неразумный, очень плохой налог во всех отношениях. По поводу будущего нашего автопрома — по большому счету, у нас настоящая кооперация только с Китаем по автопрому. Будущее какое-то есть, но оно не радужное. Мы будем выпускать, по крайней мере, еще долго, лет пять-десять, автомобили в основном с китайскими комплектующими. Ну и не самого последнего поколения. Это, думаю, понятно. Не потому что китайцы от нас что-то утаивают, но технологии будут передавать только те, которые уже хорошо освоены в Китае».

По мнению активиста движения «Убитые дороги» Николая Мелькова, чтобы увеличить спрос на отечественные автомобили, в первую очередь на них должны пересесть чиновники. Также, по мнению общественника, российскому автопрому нужны квалифицированные специалисты, а не те, которые говорят, что машине кондиционер не нужен, потому что климат в России холодный.

«Если, конечно, рассмотреть будущее автопрома, то какие только условия для них не создаются. Повышение этих сборов, причем это не на мощные, а, по сути, на бытовые автомобили, которые у нас представлены на рынке, в том числе гибридные. Пока "АвтоВАЗ" не способен дать ничего конкретного, способного, соответствующего действующим современным нормам безопасности, люди не будут ими пользоваться и покупать. В целом тут необходимо вообще разогнать всех с нашего автопрома и завести все-таки нормальных специалистов, инженеров, которые не будут рассказывать, что нам не нужен кондиционер, потому что мы живем где-то в холоде, то есть как минимум должны быть люди понимающие, профпригодные. Сколько денег ни вливать, автомобили лучше не станут. Чтобы автопром стал популярным и выгодным, надо начать с самого простого, я считаю. Нужно взять и обязать без исключения всех чиновников любого ранга пересесть именно на "АвтоВАЗ", «Газели». Почему мы используем импортные машины? Почему не используем именно наши отечественные продукты? Мы их заставляем покупать людей, но никак уже не чиновников».

Генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове, Игорь Смирнов рассказал, что не всех таксистов и не в полном объеме обяжут переходить на российский автопром, ведь, по его словам, у наших автопроизводителей просто не хватит мощности перекрыть все потребности таксопарков. Директор уточнил, какими последствиями для конечного потребителя услуг такси может обернуться переход таксистов с импортных автомобилей на российские. Естественно, и для самих таксистов, по его словам, это грозит рядом неудобств, в связи с чем на рынке услуг по перевозке пассажиров может возникнуть дефицит.

«Вероятно, не всех водителей такси это коснется. Те, кто уже получил выписки из реестра легковых такси, останутся в базе работы. Остальные, вероятно, будут вынуждены приобретать автомобили отечественного производства. Это, в свою очередь, повысит уровень самообразования клиентов, так как новые автомобили требуют больше знаний и навыков. Также это приведет к увеличению затрат на автомобили и, соответственно, к росту стоимости поездок на такси. Опять же, сегодня у нас по стране регулируют тариф-агрегатор. Агрегатору придется повышать тариф, потому что водителей такси будет просто не хватать. Водители автомобилей, которые не внесены в реестр, будут вынуждены поменять их. Это, в свою очередь, тоже приведет к увеличению тарифов. Почему? Потому что водители не смогут одномоментно купить автомобили. Все изменения должны вступить в силу с первого марта 2026 года. Но к этой дате все не будут готовы глобально поменять свою жизнь, а приобретение автомобиля для водителя такси — это серьезная покупка. Поэтому нововведения неизбежно повлияют на увеличение тарифов для конечного потребителя. Мощности, которые необходимы такси, наш автопром, я думаю, просто не сможет обеспечить. Сегодня в такси работает достаточно много автомобилей, и автопром не сможет произвести столько».

Руководитель отдела продаж «Автосалона 1» Иван Рычнев согласен с утверждением о том, что цель повышения утильсбора на импортные машины — привлечение интереса к отечественному автопрому и, как следствие, улучшение состояния всей отрасли. Он отметил, речь идет о машинах с двигателями большой мощности, их покупка действительно станет непозволительной роскошью для большинства россиян.

«Изменение утильсбора в любом случае повлияет на спрос на импортные автомобили. Задача утильсбора заключается в том, чтобы получить дополнительную плату за счет ввозимых из-за рубежа автомобилей, что должно сделать отечественные автомобили более привлекательными для потребителей. В этом проекте существенно увеличен утилизационный сбор на мощные автомобили, что сделает их покупку непозволительной роскошью для большинства населения. Таким образом, ввоз дорогих и мощных автомобилей станет редким явлением. Правительство вводит утилизационный сбор для улучшения жизни россиян. Это делается с целью поддержки отечественного производства и улучшения качества жизни граждан. Огромное количество людей заняты в этой отрасли, поэтому поддержка идет не только конкретным брендам, но и всей автомобильной отрасли. Все действия правительства направлены на то, чтобы облегчить жизнь россиянам и сделать ее лучше».

Председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников сообщил, что автомобиль — один из самых технологичных продуктов, которые предлагаются на гражданском рынке. В автопроизводстве участвует большое количество людей в разных отраслях промышленности: от производителей стали, заканчивая выпускниками вузов технологии и дизайна, разрабатывающими экстерьер и интерьерные решения.

Для создания автотранспорта используется большое количество компонентов, которые производятся на гражданских и не только гражданских заводах.

Дмитрий Мельников пояснил, что если завод, который, условно, делает руль для грузового военного автомобиля и для «АвтоВАЗа», останется без заказов «АвтоВАЗа», то львиная доля затрат на разработку и производство этого условного руля будет включена в стоимость военного автомобиля, поэтому эффект экономии будет мнимым. По его словам, в таком случае мы получим массу дотационных заводов разом, многие из которых нельзя будет закрыть, потому что они нужны для обороны страны. Председатель рассказал о рыночных отраслевых рисках, причинах тяжелой ситуации на производствах российского автопрома и о его дальнейших перспективах.

«Вообще, сравнивать ситуацию в российской промышленности с другими странами некорректно. Тут нужно смотреть все факторы, в особенности для каждой страны в целом. В странах с так называемыми дешёвыми автомобилями промышленность субсидируется иначе, а граждане несут иные, совсем другие расходы и издержки, сопоставимые и даже большие. Часто поднимается вопрос, нужен ли России свой автомобиль? Тем, кто его поднимает, мне хотелось бы напомнить, что до этого десятилетиями поднимался вопрос, нужна ли России армия. Например, у Коста-Рики армии нет - и ничего, а космос тогда вообще не нужен. Я там, например, не был ни разу. Вы, наверное, тоже, если так продолжать рассуждение. В больших городах, я уверен, есть люди, у которых есть мнение, что государственная медицина не нужна. Есть частные клиники. А кто не смог себе позволить, увы. Тогда кто-нибудь, возможно, поднимет и вопрос пенсии. Пусть дети занимаются или люди сами откладывают. А из маленьких городов кто-нибудь скажет, что все могут переезжать в миллионники, чтобы не строить инфраструктуру, школы, больницы. Тоже государство таким образом могло бы сэкономить. Такой подход в сфере социал-дарвинизма может казаться кому-то эффективным, мера экономии бюджетных средств, ну и как следствие средств граждан-налогоплательщиков. Пока не начнутся, например, военные действия, человек не окажется перед лицом тяжёлой болезни без необходимых финансовых средств. Не окажется по каким-то трагичным причинам одиноким пенсионером или родной город этого человека не окажется в списке на то самое сокращение. Это я к тому, что все взаимосвязано. И наш уклад жизни часто посредством не всем заметных связей, в том числе, привязан к функционированию российского автопрома. В российском машиностроении только среди автозаводов и поставщиков первого порядка трудится один миллион с лишним человек. А вокруг него трудится людей, я уверяю, не меньше, чем в российской армии. Вдумайтесь просто в эту цифру. И в мультипликативный эффект, который даёт эта отрасль. Я приветствую изменения, касающиеся и такси, и утильсбора, и иные. Считаю, что в долгосрочной перспективе это поможет нам выиграть конкуренцию с другими странами в сфере автопрома. Я лично в это верю. Как минимум, это увеличит локализацию, улучшит ситуацию с технологическим суверенитетом и качеством автомобиля, а также занятость россиян в перспективе 3–5 лет. Нынешняя ситуация падения продаж и выпуска "АвтоВАЗа" отчасти сформировалась из-за высокой ставки, в том числе и по кредитным средствам. Думаю, у Центробанка наверняка больше данных, и я уверен, что там есть больше светлых умов, которые и имеют информацию, и понимают, что какие-то есть предпосылки к жёсткой денежно-кредитной политике. На поставщиках этих компонентов, конечно же, нынешняя ситуация с продажами отразилась плачевно, потому что если план продаж падает в течение года с 500 тысяч до 300 тысяч, то поставщик автокомпонентов оказывается между молотом и наковальней. Если бы он не готовился по высокому плану выпуска кадрово-инвестиционно, в частности по мощностям, то в случае достижения этого выпуска автозаводом, я имею в виду, его бы обвинили в сливе планов стратегического предприятия, потому что он не был готов. А если план резко падает, то поставщик автокомпонентов вынужден терять часть вложенных средств и терпеть значимые убытки, например, если он расширялся на кредитные средства, а также переходить на неполную рабочую неделю, на неполную занятость. Это такие рыночные отраслевые риски. Но в будущем, я уверен, баланс будет совершенно точно найден».

В сегодняшней программе мнения экспертов, как это чаще всего и бывает, разошлись. Некоторые наши собеседники не согласны с идеей увеличить утильсбор на импортные автомобили, они убеждены, что налогов и без того хватает. Некоторые выражали недовольство отсутствием профессиональных кадров у станков на заводах российского автопрома, по их мнению, именно в этом и кроется корень проблем со снижением спроса на российские автомобили. Были среди экспертов и те, кому инициатива с увеличением утильсбора пришлась по душе. По их словам, такая мера в долгосрочной перспективе поможет выиграть конкуренцию с другими странами в сфере автопрома. А чье из мнений экспертов окажется ближе к истине — покажет время.

